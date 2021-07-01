Общество

Июнь в Киеве выдался теплее климатической нормы на 1,8 °С

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Среднемесячная температура воздуха виюне составила + 21,3 °С, что на1,8 °Свыше климатической нормы, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Июнь в Киеве выдался теплее климатической нормы на 1,8 °С

©pixabay.com

С23по26июня было 10зарегистрировано около температурных рекордов, атакже наблюдалось 6дней смаксимальной температурой воздуха выше +30,0 °С.

Самым холодным встолице выдалось 1июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 °С, асамым жарким— 24июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до+35,5 °С.

Нагород обрушилось 24мм осадков— 32% климатической нормы.

Июнь в Киеве выдался теплее климатической нормы на 1,8 °С

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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