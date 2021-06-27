Погода на День Конституции: синоптики расстроили украинцев

Синоптики обновили прогноз погоды на выходные в Украине 28 июня, предупредив об обильных грозовых дождях.

Жаркая и сухая погода отступает, но ей на смену приходят ливни с грозами.

В воскресенье, 27 июня, грозовые дожди накроют практически всю территорию Украины. Осадков не будет только на северо-западе страны и в Закарпатье.

В северных, центральных и восточных областях днем будет до +29 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +18..+21 градусов, а вот на Юге и Западе ожидается до +26.

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В понедельник, 28 июня, будет похожая температурная ситуация в регионах. Изменится лишь карта осадков. Облачная, но сухая погода прогнозируется на всей западной Украине. А жителям всех остальных областей нужно готовиться к обильным осадкам.

Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

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По материалам: Подробности