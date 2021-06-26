Убийцу Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы

Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, к 22 годам и шести месяцам тюрьмы. Трансляцию судебного заседания вел местный сайт Star Tribune.

Обвинение запрашивало 30 лет тюрьмы. Судья оставил возможность для досрочного освобождения Шовина через 15 лет.

Перед оглашением приговора бывший коп впервые сделал публичное заявление и принес соболезнования семье Джорджа Флойда.

Сейчас по определенным юридическим причинам я не могу выступить с официальным заявлением. Но, если вкратце, я хочу принести мои соболезнования семье Флойдов. В будущем может появиться кое-какая информация, которая может представлять интерес, и я надеюсь, это несколько успокоит вас.

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Напомним, 25 мая 2020 года полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании коп встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Это вызвало в США массовые протесты против расовой дискриминации. Судмедэкспертиза нашла в крови Флойда Джорджа коронавирус и наркотики. Свидетели сняли на видео момент задержания Флойда и действия полицейских.

Напомним, что в США открыли памятник погибшему Джорджу Флойду.

По материалам: Подробности