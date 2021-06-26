Внимание: на реках Карпатского региона ожидается подъем уровней воды
Всубботу ивоскресенье, 26и27июня, всвязи свыпадением осадков нареках Карпатского региона ожидается подъем уровней воды на0,3-1,3м над показателями, зафиксированными 25июня в8:00, без негативных последствий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Вместах выпадения значительных осадков прогнозируется формирование значительного склонового иместного стока сподтоплениями низин, вгорных районах есть угроза схода селевых потоков. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».
Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
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По материалам: Gismeteo