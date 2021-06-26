В Украине объявили штормовое предупреждение: есть угроза паводков

В субботу, 26 июня, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации "Укргидрометцентра", 26 июня в западных, днем – северных и южных областях, 27 июня в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; днем 26 июня в западных, 27 июня – в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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26 июня днем также ожидается гроза, местами – град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На реках Карпатского региона вероятны подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления, а в горах – схождение селевых паводков.

Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

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По материалам: Подробности