Смертность в Украине бьет рекорды: названы основные причины

В течение апреля этого года в Украине умерло 68 621 человек. Это на 48,5% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда было 46 223 смертей.

Такие показатели стали рекордными за последние три года, пишет ubr.ua.

Так, в списке основных причин смертности в апреле оказался коронавирус.



Также самыми распространенными причинами традиционно были такие:

сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты – 39 314 летальных исходов, или 58%;

Covid-19 – 12 545., или 18,5%;

онкология – 6169, или 9,1%;

болезни органов дыхания – 2734, или 4%, в том числе 2313 – от гриппа и пневмонии;

несчастные случаи – 2164, или 3,2%.

Кроме того, украинцы умирали от болезней органов пищеварения, нервной системы, туберкулеза.

Всего в январе–апреле смертность достигла показателя 242 671 человек, что на 47 384 смертей больше, чем за первые четыре месяца 2020-го. Следовательно, показатель вырос на 24%.

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При этом отмечается, что данные Госстата задерживаются почти на два месяца, поэтому нет возможности реально оценить масштабы смертности на данный момент.

Читайте также, в Украине смертность населения превысила прошлогодний уровень на 16,8%, в том числе в марте на 34,4%. Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человека (в прошлом году 51 085).

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По материалам: Подробности