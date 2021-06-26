Общество

Под Киевом гигантский град наделал беды: побиты машины и огороды (фото)

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Под Киевом гигантский град наделал беды: побиты машины и огороды (фото)

Село Белогородку Бучанского района Киевской области засыпало огромным градом. Видео и фото метеорологического явления очевидцы публикуют в соцсетях. 

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала Градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме. Идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!", — написала в соцсети Татьяна Каминская.

Очевидица также опубликовала фото и видео увиденного.

Пользователи под постом пишут, что град таких размеров может быть крайне опасным.

Кроме того, града наделал беды, разбил машины и уничтожил много урожая. 

Под Киевом гигантский град наделал беды: побиты машины и огороды (фото)

Фото: Надежда Ватах

"Вот и снег летом, природа удивляет", "Стихия непредсказуема. Пусть такое не повторится!", – пишут в соцсетях. 

Под Киевом гигантский град наделал беды: побиты машины и огороды (фото)

Фото: Надежда Ватах

Ранее сообщалось, что Чехию накрыл мощный торнадо, разрушены четыре села. Жертвами непогоды стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

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По материалам: Подробности

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