Общество

Киев накроет ливень: синоптики предупредили о непогоде

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Киев накроет ливень: синоптики предупредили о непогоде

Погода в Киеве в субботу, 26 июня, резко и существенно ухудшится. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер. По прогнозу синоптиков, порывы ветра завтра в столице будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлено І уровень опасности, желтый.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что также в столице завтра будет дождь, а температура воздуха прогреется до +34 градусов. Осадки будут в Киеве и 27 июня, но станет прохладнее. Синоптики в воскресенье обещают +28 градусов.

В КГГА заверили, что во время ливня на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора".

Киевлянам и гостям города напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Также во время непогоды, в случае падения деревьев или веток, травмировании людей, следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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