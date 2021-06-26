Общество

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды 26 и 27 июня

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Всубботу, 26июня, взападных, северных июжных областях Украины пройдут грозы. Ввоскресенье, 27июня, повсей стране ожидаются грозы, днем вотдельных районах возможен град ишквалы 15-20м/с.26июня взападных частях страны, а27июня всеверных, центральных июжных областях местами пройдут сильные ливни. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды 26 и 27 июня

©pixabay.com

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если гроза застала вас вавтомобиле вдали отдругого укрытия, невыходите измашины, закройте окна иопустите автомобильную антенну. Двигаться вовремя грозы наавтомобиле нерекомендуется, так как это явление, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость надороге, авспышка молнии может ослепить ипривести каварийной ситуации.

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды 26 и 27 июня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 1 минута чтения
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