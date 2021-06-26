27 июня в Украине ожидаются дожди с грозами
Ввоскресенье, 27июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, постране пройдут дожди сгрозами, вцентральных изападных областях прогнозируются ливни свыпадением около 24мм осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный, 4-9м/с, порывы до14м/с.
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Всеверных, центральных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая иочень высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до316 ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+24 °С, днем температура воздуха составит +25…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +17…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+27 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+27…+30 °С.
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По материалам: Gismeteo