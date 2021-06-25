За последние десятилетия на планете более чем на треть выросла смертность от жары

Ученые изБернского университета, Швейцария, установили, что смертность людей из-за экстремальной жары оказалась на37% выше, чем былабы без изменения климата. Ожидается, что глобальное потепление вследующем столетии только усилится, сообщает The Weather Network.

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Исследование основано наданных отемпературах исмертности, собранных в732 точках 43-х стран за28лет.

Количество жертв экстремальной жары меняется отстраны кстране: вотдельных районах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Центральной иЮжной Америки смертность отжары оказалась на50% выше, чем былабы без последствий изменения климата. Сильная жара— это реальная угроза здоровью, особенно для уязвимых слоев населения.

Глобальное потепление растет синдустриальной эпохи, новпоследние годы его темпы ускорились.10самых жарких лет вистории наблюдались с2005года, а2020-й чуть непобил рекорды тепла 2016года.

Вавгусте 2003 года аномальная жара вЕвропе стала причиной преждевременной смерти 11тыс. человек воФранции, многие изних были гражданами снизким уровнем доходов.

Климатологи предупреждают, что доля смертей, связанных сжарой, будет идалее расти. Пока средняя глобальная температура повысилась примерно на1°C, что неявляется пределом, если выбросы парниковых газов продолжат увеличиваться.

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По материалам: Gismeteo