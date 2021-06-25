В Киеве побит первый температурный рекорд этого лета

ВКиеве зафиксировали первый температурный рекорд этого лета, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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23июня среднесуточная температура воздуха встолице составила + 27,0 °С.Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в1954году.

Максимальная температура воздуха после полудня встолице достигла + 33,7 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в1946 году на0,6 °С.

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По материалам: Gismeteo