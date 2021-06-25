Погода в Украине на 25 июня: что обещают синоптики

Погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой, но с большим количеством осадков. Однако грозы и ливни следует ожидать только в западных и части южных областей. В то же время восток и север будут страдать от жары. Кое-где столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Ясному утру на Западной Украине придет на смену облачная погода, которая сохранится до самого вечера. Синоптики предупреждают о граде диаметром 6 – 19 миллиметров и шквальный ветер до 24 метров в секунду. Столбики термометров максимально покажут +32…+34 градуса.

Несмотря на то, что утром на Восточной Украине небо будет облачное, день и вечер обещают быть ясными. Осадков не прогнозируют, но воздух прогреется до аномальных +33…+35 градусов. Ветер – восточный и северо-восточный до 10 метров в секунду.

Погода на севере Украины будет облачной, но серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +32…+34 градусов. Ясная погода на юге будет в течение всего дня. Вечером солнце может скрываться за облаками. Температура воздуха +31…+33 градуса.

Утром в Киеве небо будет ясным, а днем ​​покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Столбики термометров там покажут +32…+34 градуса.

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По материалам: Подробности