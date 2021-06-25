Погода в Украине 26 июня: пройдут дожди, местами ливни

В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

В Киеве побит первый температурный рекорд этого лета

Грозы, град и шквалы: на западе Украины объявлено «желтое» предупреждение

Погода в Украине на 25 июня: что обещают синоптики

Израиль отсрочил открытие границ для вакцинированных туристов

Когда в Украине похолодает: синоптики дали прогноз

Риску стихийных бедствий в США подвержены более 50 % зданий

В Киеве 25 июня сохранится сильная жара

25 июня в Украине удержится жаркая погода, местами пройдут дожди