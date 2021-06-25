Общество

Погода в Украине 26 июня: пройдут дожди, местами ливни

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Всубботу, 26июня, вУкраине удержится жаркая погода, прогнозируется переменная облачность, местами постране, кроме восточных областей, пройдут дожди сгрозами, назападе ожидаются ливни свыпадением более 38мм осадков. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 5-13м/с.

Погода в Украине 26 июня: пройдут дожди, местами ливни

©pixabay.com

ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до224 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +20…+25 °С, днем температура воздуха составит +30…+34 °С.

Назападе температура воздуха составит +18…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+30 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+22…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+35 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до+30…+32 °С.

Погода в Украине 26 июня: пройдут дожди, местами ливни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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