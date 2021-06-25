Общество
Погода в Киеве 26 июня: воздух прогреется до +33 °С
Всубботу, 26июня, вКиеве сохранится солнечная погода, вовторой половине дня возможен кратковременный дождь сгрозой.
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Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +22…+33 °С.
Ветер переменных направлений, слабый, вечером вовремя грозы— порывистый.
Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.
Солнце взойдет в04:47, азайдет в21:13. Долгота дня составит 16ч 26мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo