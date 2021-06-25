Общество

Погода в Киеве 26 июня: воздух прогреется до +33 °С

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Всубботу, 26июня, вКиеве сохранится солнечная погода, вовторой половине дня возможен кратковременный дождь сгрозой.

Погода в Киеве 26 июня: воздух прогреется до +33 °С

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +22…+33 °С.

Ветер переменных направлений, слабый, вечером вовремя грозы— порывистый.

Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.

Солнце взойдет в04:47, азайдет в21:13. Долгота дня составит 16ч 26мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 26 июня: воздух прогреется до +33 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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