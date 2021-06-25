Одна из стран Европы отменяет все карантинные ограничения

В субботу, 26 июня, Исландия отменит все карантинные ограничения и станет первой европейской страной, которая сделала это. Об этом заявил министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир, передает Reuters.

Благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов правительство может пойти на такие меры.

Так, исландцам больше не придется соблюдать социальную дистанцию или носить маски. В стране функционирует качественная система тестирования и отслеживания контактов.

Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли, и к которой мы стремились.

Карантинные меры в Исландии включали ограничения на публичные собрания и правило социального дистанцирования в два метра.

87% людей в Исландии получили первую дозу вакцины Covid-19. В Исландии, где проживает всего 360 000 человек, заболеваемость на коронавирус составляет 1,6 на 100 000 в среднем за две недели. Количество погибших также сравнительно низкое. В общей сложности 30 человек умерли при 6637 случаях COVID-19.

Читайте также, руководство Государств Израиль приняло решение снова ввести карантинные ограничения в некоторых районах страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас обсуждается возможность отложения открытия границ страны для вакцинированных туристов.

Кроме того, на территории Испании отменили ограничение в виде ношения защитных масок на улицах городов. Правительство Испании приняло решение открыться для иностранных туристов с 7 июля 2021 года, доступ в страну будет открыт только для тех путешественников, которые получили прививку.

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По материалам: Подробности