Когда в Украине похолодает: синоптики дали прогноз

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой, но уже на выходных температура воздуха снизится. Также ожидается постепенное усиление осадков, а в начале следующей недели всю территорию страны накроют грозовые дожди.

Соответствующий прогноз дали синоптики "Укргидрометцентра".

В пятницу, 25 июня, переменная облачность ожидается в Центре, на Севере, на Востоке и местами Юге страны, а западные регионы, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым ожидают осадки. Температура воздуха останется высокая: в среднем +32… +35 градусов, и пониже – местами на Юге Украины: +27… +29 градусов.

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В субботу, 26 июня, Левобережье Украины окажется в той же полосе жары и без осадков, а дожди с грозами наведаются на все западные, южные, центральные и большую часть северных областей. Столбики термометров на Западе Украины понизятся до +25… +28 градусов. На остальной части страны останется приблизительно такая же температура, как днем ранее.

В воскресенье, 27 июня, ореол осадков в виде кратковременных дождей и гроз охватит всю Украину, и только на Закарпатье ожидается переменная облачность. Понемногу начнет спадать жара, и в среднем прогнозируется +25… +30 градусов на Правобережье, а в восточных регионах термометры покажут еще высокие +30… +34 градусов.

А вот в понедельник, 28 июня, осадки накроют все территорию страны. Температура воздуха тоже чуть опустится везде (+25… +28 градусов), но в восточных областях все еще будет превышать показатель в +30.

Ранее мы писали о том, что Украину летом "атакует" аномальная жара.

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По материалам: Подробности