Общество

Зеленский наградил 12 военных орденами и медалями

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Зеленский наградил 12 военных орденами и медалями

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В соответствии с указом президента, военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены (посмертно) старший лейтенант Александр Павлюк и майор Максим Полевой.

Кроме того, еще десять воинов награждены медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам. Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

 

По материалам: Подробности

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