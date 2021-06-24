Риску стихийных бедствий в США подвержены более 50 % зданий

Больше половины всех строений вСША находятся в«горячих точках»— местах, подверженных природным пожарам, ураганам, торнадо, наводнениям иземлетрясениям. Районы, уязвимые для бедствий, составляют около трети материковой части США, сообщает Science Alert.

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76лет назад 173тыс. строений находились вочагах поменьшей мере двух видов стихийных бедствий. Внаши дни это число превысило 1,5млн, застройка вэтих местах продолжается быстрыми темпами. Плотность зданий, подверженных землетрясениям иураганам, значительно увеличилась.

Ученые изУниверситета Колорадо вБоулдере считают, что именно урбанизация, анеизменения климата, является главной причиной разрушений врезультате стихийных бедствий. Убытки распространяются дальше, задерживая поставки, вызывая закрытие предприятий, безработицу ипереселение.

Риски сосредоточены наВосточном побережье ивштатах, выходящих кМексиканскому заливу, где часто бывают ураганы. В2017 году ураган «Харви» обрушился наТехас иЛуизиану, тогда было зарегистрировано 75тыс. происшествий, связанных сповреждениями зданий. Больше всего отразрушений страдают бедные районы.

Населенные пункты наЗападном побережье больше подвержены риску землетрясений илесных пожаров. Наокруг Лос-Анджелес каждый год приходится 22% всех землетрясений вСША. Наматериковой части страны больше всего имущественного ущерба причиняют наводнения.

Специалисты предупреждают, что экстремальные явления, вероятно, станут более частыми иопасными сизменением климата, подвергая риску все больше людей.

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По материалам: Gismeteo