Общество

На пяти пляжах Киева запретили купаться

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На пяти пляжах Киева запретили купаться

 

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса кишечной палочки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", – говорится в сообщении.

Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения – без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", – добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что на пляжах Одессы запретили купаться.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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