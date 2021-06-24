На пяти пляжах Киева запретили купаться

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса кишечной палочки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Читайте также

В Кирилловке нашли мину посреди пляжа

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", – говорится в сообщении.

Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения – без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", – добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что на пляжах Одессы запретили купаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности