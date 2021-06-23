Общество

В Украине 23-25 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность

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В Украине 23-25 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность

©pixabay.com

Напоминаем правила пожарной безопасности: небросайте влесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы; неразводите костер вгустых зарослях, среди хвойного молодняка, под низкими кронами деревьев, рядом сучастками сухой растительности, торфа, атакже близко отсозревших сельхозкультур.

Неоставляйте костер без присмотра, особенно вветреную погоду; невыбрасывайте наосвещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы; небросайте влесу пропитанную горючим веществом ветошь.

В Украине 23-25 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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