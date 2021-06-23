Общество

Погода в Украине 22 июня: жарко, местами дожди

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Вовторник, 22июня, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вюжных частях страны, атакже вВинницкой иЖитомирской областях пройдут дожди сгрозами, наюге местами ожидаются ливни свыпадением до20мм осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9м/с, порывы до15м/с.

Погода в Украине 22 июня: жарко, местами дожди

©pixabay.com

ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до142 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+23 °С, днем температура воздуха составит +29…+33 °С.

Назападе температура воздуха составит +17…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +28…+32 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+23 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+35 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +20…+22 °С, днем воздух прогреется до+26…+30 °С.

Погода в Украине 22 июня: жарко, местами дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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