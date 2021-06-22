Общество

23 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +35 °С

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Всреду, 23июня, вУкраине ожидается переменная облачность, вюжных частях страны, атакже вЧерновицкой иВинницкой областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер восточный, юго-восточный, 4-11м/с.

23 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +35 °С

©pixabay.com

ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до142 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+23 °С, днем температура воздуха составит +28…+34 °С.

Назападе температура воздуха составит +18…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +30…+34 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+35 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+23…+31 °С.

23 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +35 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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