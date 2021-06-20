В Украине отменили трудовые книжки: как теперь получить выплаты

В Украине отменили обязательные бумажные трудовые. В результате назначать пенсии будут автоматически, а свой стаж можно будет посмотреть на сайте Пенсионного фонда (ПФУ). Об этом глава Фонда Евгений Капинус рассказал "Пенсионному курьеру".

По желанию бумажную трудовую книжку можно будет все равно хранить.

Где можно посмотреть свою электронную книжку:

на сайте Пенсионного фонда (платформа pfu.gov.ua);

задать вопросы можно по телефону 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

с помощью приложения "Пенсионный фонд";

можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Электронная трудовая книжка дает возможность получить пенсию автоматически, теперь не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

"Бесспорно, введение этого документа облегчит жизнь будущим пенсионерам: электронная трудовая книжка даст возможность, при достижении человеком пенсионного возраста назначать ей пенсию автоматически", – отметил глава ПФУ.

Выход на пенсию позже:

выходить на пенсию можно и позже (тогда выплата будет больше), но для этого нужно обратиться в ПФУ;

также если бумажная трудовая книжка в течение трех месяцев не предоставляется для оцифровки, будет считаться, что украинец хочет выйти на пенсию позже;

если не сообщить ничего, но уже есть электронная цифровая со всей информацией, пенсию назначат автоматически.

"В любом случае, как я уже говорил, человек может обращаться в органы Фонда и, я уверен, он получит все необходимые ответы и вопросы обязательно решатся в его пользу", – подытожил глава ПФУ.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.

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По материалам: Подробности