Жара и грозы: синоптики шокировали прогнозом погоды на 17 июня

Погода в Украине в пятницу 18 июня будет жаркой. Правда, на Востоке и Юге и в дальнейшем будут держаться дожди. Возможны даже сильные грозы и град.

В целом температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве регионов столбики термометров будут достигать + 26…+28 градусов.

Самую теплую погоду обещают на Западе. Например, в Волынской и Ривненской области прогнозируют до +27…+29 градусов. Такая же температура охватит и часть Центра и Севера Украины.

Однако о несколько худшей ситуации предупреждают на Востоке и Юге. Могут быть грозы, мгновенные сильные ливни, шквал и град.

Южный циклон снова будет поливать периодическими дождями нашу южную часть, центральные области и Восток.

Ранее мы писали о том, что Украину летом "атакует" аномальная жара.

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По материалам: Подробности