Общество

Части Австралии окутаны «одеялами» из паутины

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Австралийский регион Гиппсленд после наводнения охвачен «паучьей чумой»: пауки устремились навозвышенности иопутали паутиной огромные площади загородных территорий. Целые «одеяла» изпаутины покрывают деревья икустарники, садовую мебель изаборы возле домов, сообщает The Guardian.

Части Австралии окутаны «одеялами» из паутины

©The Guardian

Наветру покров изпаутины колышется, как морские волны, создавая устрашающую картину. Паутина покрывает столбы ипровода линий электропередачи, свешивается обрывками сдорожных знаков.

Пословам энтомологов изМельбурнского музея, столько паутины могут создавать миллионы больших ималых пауков.

Это пугающее явление время отвремени возникает вштате Виктория вовремя австралийской зимы, когда выпадает большое количество дождя.

Пауки сплетают изпаутины особые тонкие легкие полотна, похожие нашелк. Они используют паутину для перемещения вовремя сильного ветра. Иногда членистоногие пролетают натакой паутине до100км, спасаясь отнаводнения.

Когда огромное количество пауков делают это одновременно, полотна паутины цепляются друг задруга ипокрывают большие площади.

Части Австралии окутаны «одеялами» из паутины

©АВС

По материалам: Gismeteo

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