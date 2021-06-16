Украинцам разрешили въезд в Израиль: что необходимо сделать

В понедельника, 14 июня, Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Тем не менее, есть ряд условий, которые должны быть выполнены. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Израиле в Facebook.

Разрешение на въезд

Украинские граждане для въезда в эту страну должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое / консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. Подробная информация о том, как получить разрешение, а также об основаниях для получения такого документа можно ознакомиться по ссылке.

ПЦР-тест перед прилетом

Въезд разрешается только в том случае, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест – 80 израильских шекелей (660 гривен) при условии онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей (830 гривен) при регистрации в аэропорту. Оплата проводится кредитной картой.

Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

Страховой полис

Для получения разрешения на въезд в Израиль также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Медицинская декларация и изоляция

После получения разрешения на въезд в Израиль нужно заполнить декларацию по ссылке. Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации нужно предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле. Все иностранные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность ее составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, которые имеют справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции. Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Ранее мы писали, что на территории Государства Израиль, в связи с крайне положительной статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также высокий уровень иммунизации населения, было принято решение отменить все карантинные ограничения.

Кроме того, в Израиле началась кампания по иммунизации детей, возрастом от 12 до 16 лет. Многие подростки в Израиле опасаются заражения коронавирусом, поэтому готовы вакцинироваться, кроме того, их привлекает возможность путешествовать по миру без ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности