Украинцам больше не нужен COVID-тест на границе

В связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", – говорится в сообщении.

В то же время другим иностранцам обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест (сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда) или отрицательный экспресс-тест (не ранее чем за 72 часа), или подтверждение полного курса вакцинации препаратами из списка ВОЗ.

При этом министерство отмечает, что если Украина выйдет из "зеленой" зоны, то украинцам и иностранцам с видом на жительство снова нужно будет иметь отрицательный тест или подтверждение вакцинации.

При отсутствии таких документов или справок нужно будет пройти самоизоляцию с помощью приложения "Вдома" или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

Пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для граждан Украины будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок нужно пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил контроль самоизоляции при возвращении из-за границы через приложение "Дія".

По материалам: Подробности