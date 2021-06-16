Погода в Украине резко изменится: прогноз синоптиков

Со среды, 16 июня, погода в Украине начнет меняться. Температура воздуха будет повышаться, но тепло придет не резко. Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко и "Укргидрометцентр".

Так, в "Укргидрометцентре" прогнозируют, что с 16-17 июня дожди постепенно будут покидать территорию страны, а температура при этом повысится до +28+30 градусов. До конца недели в стране будет значительно меньше осадков, а солнца – гораздо больше.

Читайте также

Какой будет погода на Троицу: появился прогноз до конца июня

По данным Наталки Диденко, 16 июня в стране будет от +22 до +27 градусов. Но часть страны окажется в "холодной волне" с +20+23 градусами. Такая температура будет на Западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму. В Карпатах и вовсе +8+14 градусов, на высокогорье +5+11.

В среду осадков буде все еще много.

"На дожди, грозы и всевозможные другие сезонные проявления веселой летней атмосферы 16-го июня стоит рассчитывать практически всем – где-то периодически две-три капли, где-то накроет сильным грозовым ливнем со шквалом и градом", – отметила синоптик.

В Киеве 16 июня вероятны дожди и грозы. При этом столица начнет погружаться в летнюю жару: ожидается +25+26 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве фиксируется необычная погодная аномалия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности