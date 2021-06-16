Общество
Из-за дождей ожидается повышение уровня рек на западе Украины
Наряде рек ожидается паводковая ситуация, предупреждает Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям.
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Втечение суток 16июня всвязи сдобеганием паводковой волны ожидается продолжение подъемов уровней воды (над уровнями посостоянию на08:00 15июня): научасткер. Прут Черновцы-госграница на0,3— 0,8м, научастке Днестра Нижнев— Залещики— 0,8-1,3м, без негативных последствий.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo