Общество

Из-за дождей ожидается повышение уровня рек на западе Украины

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Наряде рек ожидается паводковая ситуация, предупреждает Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям.

Из-за дождей ожидается повышение уровня рек на западе Украины

©pixabay.com

Втечение суток 16июня всвязи сдобеганием паводковой волны ожидается продолжение подъемов уровней воды (над уровнями посостоянию на08:00 15июня): научасткер. Прут Черновцы-госграница на0,3— 0,8м, научастке Днестра Нижнев— Залещики— 0,8-1,3м, без негативных последствий.

Из-за дождей ожидается повышение уровня рек на западе Украины

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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