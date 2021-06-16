Общество

Грозы, град и шквалы 16 июня накроют юг и центр Украины

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16июня вюжных ицентральных областях ожидаются грозы, днем вотдельных районах— гради, шквалы до15-20м/с (первый уровень опасности— желтый).

Грозы, град и шквалы 16 июня накроют юг и центр Украины

©Reurets

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Грозы, град и шквалы 16 июня накроют юг и центр Украины

©flickr.com

По материалам: Gismeteo

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