Грозы, град и шквалы 16 июня накроют юг и центр Украины

16июня вюжных ицентральных областях ожидаются грозы, днем вотдельных районах— гради, шквалы до15-20м/с (первый уровень опасности— желтый).

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Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

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По материалам: Gismeteo