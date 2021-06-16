Общество

17 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

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Вчетверг, 17июня, вУкраине ожидается переменная облачность, местами позападу исеверу страны прогнозируются небольшие дожди, вцентральных, восточных июжных областях пройдут ливни сгрозами, местами выпадет до23мм осадков. Ветер северный, северо-восточный, 4-10м/с, порывы до16м/с.

17 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая иочень высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до214 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +16…+19 °С, днем температура воздуха составит +23…+27 °С.

Назападе температура воздуха составит +12…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +24…+28 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+18…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+24…+26 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +15…+18 °С, днем воздух прогреется до+22…+24 °С.

17 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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