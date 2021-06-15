Общество

В мексиканском штате Мичоакан возможно «рождение» нового вулкана

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Усиленная сейсмическая активность вштате Мичоакан наюго-западе Мексики может предвещать появление нового вулкана, сообщили геофизики изНационального автономного университета (UNAM).

В мексиканском штате Мичоакан возможно «рождение» нового вулкана

©UNAM

Вулкан может появиться возле города Уруапан снаселением более 300тыс. человек. Замесяц до8июня сейсмологи зарегистрировали вэтом районе 236 землетрясений небольшой магнитуды.

В2020 году команда из50экспертов исследовала местность, чтобы выявить, можетли повышенная сейсмическая активность указывать наобразование нового вулкана.

Замесяц дофевраля 2020 года ксеверо-западу отУруапана было зарегистрировано более 3тыс. землетрясений магнитудой от2,9 до4,1. Подземные толчки могли быть связаны как стектоническими, так исмагматическими событиями. Тогда большинство отслеженных передвижений магмы были горизонтальными, аневертикальными, расплавленный материал неприближался кповерхности.

Вэтом году рои землетрясений снова вызвали интерес ученых, которые ведут заместностью постоянный научный мониторинг.

Среди условий возникновения нового вулкана специалисты назвали деформацию земной коры, которая позволит лаве пробиваться вверх, анерастекаться вглубине горы.

Будущую вулканическую активность предвещают выбросы газов, ихлегко обнаружить из-за запаха серы. Бывают игидротермальные проявления, воздействие нарастительность, которая высыхает, подвергаясь более высоким температурам отразогревшейся почвы.

Рои землетрясений также были зафиксированы в1997, 1999 и2006годах, номагма недостигла поверхности.

В мексиканском штате Мичоакан возможно «рождение» нового вулкана

©Smithsonian Institution

По материалам: Gismeteo

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