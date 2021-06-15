Общество

Погода в Украине 16 июня: ожидаются дожди с грозами

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Всреду, 16июня, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей ожидаются дожди сгрозами, вюжных частях страны пройдут ливни. Ветер северный, северо-восточный, 4-13м/с.

Погода в Украине 16 июня: ожидаются дожди с грозами

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая иочень высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до142 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +16…+19 °С, днем температура воздуха составит +21…+26 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+27 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+16…+17 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+27 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +17…+18 °С, днем воздух прогреется до+20…+25 °С.

Погода в Украине 16 июня: ожидаются дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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