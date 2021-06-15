Папа Римский Франциск назначил посла в Украине

Во вторник,15 июня, Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса. Понтифик также поднял его в сан архиепископа.

Новоназначенный посол ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника, сообщают "Новости Ватикана".

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На дипломатической службе Святого Престола Висвалдас Кулбокас находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, Кении и в секции отношений со странами Государственного секретариата.

Он стал шестым апостольским нунцием в Украине. Кулбокас заменит архиепископа Клаудио Гуджеротти, который в июле 2020 года перевели в Великобританию.

Отметим, дипломатические отношения Ватикана с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.

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По материалам: Подробности