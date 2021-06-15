Общество

Опередила Израиль и Грецию: Украина улучшила позиции в рейтинге развития ООН

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Опередила Израиль и Грецию: Украина улучшила позиции в рейтинге развития ООН

Во вторник, 15 июня, ООН и Фонд Bertelsmann опубликовали рейтинг устойчивого развития, в котором Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации.

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как:

  • Израиль (38 место),
  • Греция (37),
  • Люксембург (42),
  • Россия (46).

В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли:

  • Финляндия,
  • Швеция,
  • Дания,
  • Германия,
  • Бельгия.

Авторы исследования пишут, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема.

Ранее мы писали о том, что сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds.

По материалам: Подробности

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