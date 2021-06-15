Опередила Израиль и Грецию: Украина улучшила позиции в рейтинге развития ООН

Во вторник, 15 июня, ООН и Фонд Bertelsmann опубликовали рейтинг устойчивого развития, в котором Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации.

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как:

Израиль (38 место),

Греция (37),

Люксембург (42),

Россия (46).

В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли:

Финляндия,

Швеция,

Дания,

Германия,

Бельгия.

Авторы исследования пишут, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема.

Ранее мы писали о том, что сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds.

По материалам: Подробности