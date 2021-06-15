Опередила Израиль и Грецию: Украина улучшила позиции в рейтинге развития ООН
Во вторник, 15 июня, ООН и Фонд Bertelsmann опубликовали рейтинг устойчивого развития, в котором Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации.
Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.
В рейтинге Украина опередила такие страны, как:
- Израиль (38 место),
- Греция (37),
- Люксембург (42),
- Россия (46).
В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли:
- Финляндия,
- Швеция,
- Дания,
- Германия,
- Бельгия.
Авторы исследования пишут, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.
Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема.
Ранее мы писали о том, что сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds.
По материалам: Подробности