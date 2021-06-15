Общество

Жителей Киевщины предупреждают о грозах до конца суток 15 июня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Доконца суток 15июня вКиеве иКиевской области ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Киевщины предупреждают о грозах до конца суток 15 июня

©pixabay.com

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

Жителей Киевщины предупреждают о грозах до конца суток 15 июня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский встретился с главой ОБСЕ: о чем говорили

1 час ago

Главное за вторник: нефтяные инвестиции, президентское вето закона о декларациях и «зеленые» зоны Украины

2 часа ago

Баскетбол: определился первый финалист конференции НБА

3 часа ago

IBM запустила в эксплуатацию первый в Европе коммерческий квантовый компьютер

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button