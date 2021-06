” src=”/wp-content/uploads/851625ef51ce166ffa1850480c39a7d3.jpg” alt=”Илон Маск продает свой последний дом” width=”100%” />

Один из самых богатых людей мира, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск продает свой последний дом. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что в этом "особом месте" должен жить большая семья.

На прошлой неделе один из пользователей микроблога спросил Маска, решил ли он "продать большинство имущества", как он обещал, чтобы уменьшить количество вещей в жизни и сфокусироваться на Марсе и том, чтобы сделать человечество "межпланетным".

В ответ миллиардер написал: "Да, продал все свои дома, кроме одного в районе Сан-Франциско, который сдают под события. Работаю над возобновляемой энергетикой на Земле с Tesla и защитой осознанного будущего, делая жизнь межпланетной".

Did you sell off mostly everything like you had mentioned to downsize your life and focus on Mars and making us multiplanetary?

— PopulationPaste (@leastImAlive) June 9, 2021

В мае прошлого года он пообещал: "Я продаю большинство физического имущества. Без дома". После этого на сайте по продаже недвижимости Zillow появлялись объявления о продаже, по крайней мере, семи домов, принадлежавших Маску.

В декабре Маск, состояние которого оценивается в почти 155 миллиардов долларов, сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас, где, вероятно, арендует жилье. Некоторые мощности SpaceX, в частности, стартовая площадка для запуска ракет, также находятся на юге Техаса.

