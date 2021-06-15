Общество

Грозы, град, шквалы и сильные дожди: в Украине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

15июня днем вУкраине, кроме западных исеверных областей, ожидаются грозы, местами— град ишквалы до15-20м/с, вюжной части страны— значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».

Грозы, град, шквалы и сильные дожди: в Украине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды

©pixabay.com

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

Грозы, град, шквалы и сильные дожди: в Украине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина не обращалась в Венецианскую комиссию по поводу законопроекта об олигархах

1 час ago

Евро-2020: изъятие привело к поражению сборной Польши на старте турнира

3 часа ago

За полет в космос с Безосом на аукционе заплатили $28 миллионов

3 часа ago

Таран прокомментировал заявление саммита НАТО по Украине

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button