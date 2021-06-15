Грозы, град, шквалы и сильные дожди: в Украине объявлен первый уровень опасности из-за непогоды

15июня днем вУкраине, кроме западных исеверных областей, ожидаются грозы, местами— град ишквалы до15-20м/с, вюжной части страны— значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».

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Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo