Общество

Растущая Луна в июне: что можно и нельзя делать

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Растущая Луна в июне: что можно и нельзя делать

Рост Луны — это фаза, на которой важно двигаться вперед, бороться за свое счастье. Астрологи рассказали, какой будет растущая Луна в июне и в каких сферах она будет наиболее полезной.

В июне Луна будет расти с 11 по 23 число. В целом этот период будет достаточно стабильным и благоприятным.

Растущая Луна будет крайне полезной в новых делах, в финансовой сфере в целом. Большие успехи ждут тех, кто только что поменял или собирается менять работу, занимается ее поисками. В этом плане самыми полезными днями будут 14 и 15 июня, когда Луна окажется в знаке Льва.

Для монотонной и сложной работы идеально подойдут следующие два дня — 16 и 17 июня. Рост Луны в Деве поможет разобраться с теми задачами, решение которых не приносит никакого позитива.

С 11 по 23 число астрологи советуют отправляться в путешествия и командировки.

Людям, которые привыкли к многозадачности и решению нескольких проблем одновременно, улыбнется удача. Луна поможет им не потерять концентрацию.

В этот период можно и даже нужно заниматься покупками. 12 и 13 июня можно купить что-то для дома или подарок близкому человеку. С 14 по 17 число включительно полезно будет вкладывать средства в работу, бизнес, собственное развитие. Лучшее время для развлечений — с 18 по 20 июня.

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Растущая Луна в этот раз будет максимально позитивной. Самое главное — иметь возможность заниматься тем, что вам нравится больше всего. Любимое дело поднимет настроение, поможет абстрагироваться от негатива, накопленного за день.

Астрологи советуют также заниматься спортом или, как минимум, больше двигаться. Старайтесь выходить на прогулки, проветривать помещения, следить за рационом.

Это весьма благоприятное время для избавления от вредных привычек, пишет dailyhoro.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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