Общество

В Украине продолжает падать заболеваемость коронавирусом

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В Украине продолжает падать заболеваемость коронавирусом

В Украине продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

За последние сутки в стране диагностировали 1274 новых случая инфицирования COVID-19, что на 329 меньше, чем днем ранее.

Скончались за минувшие 69 украинцев (всего 51 646). Выздоровели 4905 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

В Украине продолжает падать заболеваемость коронавирусом

Несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.

По материалам: Подробности

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