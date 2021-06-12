В Украине продолжает падать заболеваемость коронавирусом

В Украине продолжает улучшаться ситуация с коронавирусом, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

За последние сутки в стране диагностировали 1274 новых случая инфицирования COVID-19, что на 329 меньше, чем днем ранее.

Скончались за минувшие 69 украинцев (всего 51 646). Выздоровели 4905 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.

По материалам: Подробности