В США ныряльщик за омарами выжил после того, как его проглотил кит

Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита и добраться до берега без серьезных травм. Об этом сообщила местная газета Cape Cod Times.

56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун.

Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту.

Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита.

Я был полностью внутри; он был полностью черным. Я подумал про себя: "Мне не выбраться отсюда. Я все, я мертв. Я мог думать только о своих мальчиках – им 12 и 15 лет.

Аквалангист начал сопротивляться, и кит начал трясти головой, так Паккард понял, что ему это не нравится. По его оценкам, он находился в ките от 30 до 40 секунд, прежде чем кит, наконец, всплыл.

Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

Киты не агрессивные животные, особенно по отношению к людям, прокомментировали инцидент в Центре прибрежных исследований в Провинстауне.

Морской биолог Джук Роббинс считает, что, скорее всего это было ошибкой и случайностью со стороны горбатого кита. Роббинс подозревает, что это был детеныш, питающийся песчаным угрем.

Когда горбатый человек открывает пасть, чтобы поесть, он блокирует обзор животного спереди, поэтому многие запутываются в его "усах" во рту и челюстях.

Случаи проглатывания людей китами очень редки. Пищевод у беззубых китов слишком мал, чтобы проглотить человека, но они могут обернуть рот вокруг большого объекта, а затем выплюнуть его.

В отличие от зубатых китов, таких как косатки, усатые киты, которые отфильтровывают мелкую стайную рыбу, не жуют свою добычу и не причиняют травм ртом.

Ранее "Подробности" писали о случае, когда огромный кит перелетел через лодку с туристами.

По материалам: Подробности