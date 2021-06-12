В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Всубботу, 12июня, вбольшинстве районов Ровненской иИвано-Франковской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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Статистика природных пожаров показывает, что ихвсплеск наблюдается ввыходные дни, когда люди массово выезжают отдыхать наприроду.

Незаправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе. Невыжигайте растительность налесных полянах, всадах, наполях, под деревьями. Неразводите костры вблизи дачных построек. При посещении леса старайтесь воздерживаться откурения.

Если выпопали взону пожара, уходите оогня подиагонали отнаправления его распространения всторону реки или дороги. Избегайте бурелома ископления сухих деревьев.

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По материалам: Gismeteo