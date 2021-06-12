В Харькове подросток жестоко избил девушку: на шокирующее видео отреагировали в МВД

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В Харькове 16-летний парень жестоко избил девушку. На шокирующее видео, которое появилось в соцсетях, обратил внимание заместитель главы МВД Антон Геращенко.

На видео видно, как парень сначала бьет сверстницу кулаками по лицу. Когда она падает и закрывает лицо руками, озверевший подросток продолжает остервенело бить ее руками по голове и груди. Затем – ногами.

Обращает на себя внимание поведение нескольких парней и девушек, которые находились рядом. Подростки безучастно наблюдают за жестоким избиением.

Как написал Геращенко в Facebook, парню 16 лет, его зовут его Тараник Александр Игоревич.

16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё прийдется ответить и перед Законом и получить судимость. Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость?!

Заместитель внутренних дел пообещал, что всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд.

По материалам: Подробности