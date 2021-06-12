Общество

На реках Карпатского региона прогнозируется повышение уровней воды

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Ввоскресенье ипонедельник, 13и14июня, всвязи сожидаемыми значительными осадками нареках Карпатского региона ожидается подъем уровней воды на0,3-1,3м над показателями, зарегистрированными 11июня в8:00, без негативных последствий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

На реках Карпатского региона прогнозируется повышение уровней воды

©wikipedia.org

Вместах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного склонного иместного стока.

Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.

На реках Карпатского региона прогнозируется повышение уровней воды

©pershij.com.ua

По материалам: Gismeteo

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