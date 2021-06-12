Общество

Летнее тепло с дождем: прогноз погоды на 12 июня

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Летнее тепло с дождем: прогноз погоды на 12 июня

Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой. В большинстве регионов прогнозируют грозы.

В Центре и на Юге страны будет солнечно. Максимальная температура в Украине будет +24…+26 градусов.

На всей территории Украины 12 июня днем температура прогреется до +21…+25 градусов. Ночью будет значительно прохладнее – в среднем +11…+15 градусов.

Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В восточных областях и в Херсоне прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода будет в:

  • Херсонской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепровской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской областях..

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
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