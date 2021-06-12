Какой будет погода на Троицу: появился прогноз до конца июня

В первый месяц лета, как и прогнозировали синоптики, в Украине идут дожди. Однако на Троицу, которую будут праздновать 20 июня, погода может измениться на солнечную.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Добавим, что кроме Троицы украинцы будут отмечать День Конституции – 28 июня.

Согласно прогнозу синоптика в этом году на Троицу должно быть тепло и сухо. Однако, уже с 23 июня Украину накроет мощный циклон, который принесет дожди.

В то же время, в стране будет тепло, днем не ниже 20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. На День Конституции погода будет солнечной, но прохладной – не выше 20-22 градусов.

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В то же время сервис АccuWeather отмечает, что погода в столице в начале июня будет с дождем, а дальше можно ожидать солнечные дни. В частности, на Троицу прогнозируют 20 градусов тепла.

Как ранее сообщали, синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности