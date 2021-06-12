Жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды

ВУкраине доконца суток 12июня пройдут грозы, вотдельных районах ожидаются шквалы 15-20м/с иград (первый уровень опасности, «желтый»), сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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ВКиевской области 12июня также пройдут грозы, местами град ишквалы 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

Ввоскресенье, 13июня, взападных июго-западных частях страны прогнозируются порывы ветра соскоростью 15-20м/с. Ночью взападных областях пройдут значительные дожди. Днем вУкраине пройдут грозы, вотдельных районах град ишквалы 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

ВКарпатах ночью ожидается сильный дождь (второй уровень опасности, «оранжевый»).

Напомним водителям: при сильном снижении видимости вовремя дождя включите противотуманные фары. Избегайте резких маневров надороге. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

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По материалам: Gismeteo