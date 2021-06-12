13 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни
Ввоскресенье, 13июня, вУкраине прогнозируется переменная облачность, повсей территории страны пройдут дожди сгрозами, вюжных изападных областях ожидаются ливни, местами выпадет до24мм осадков, вовремя сильных дождей возможно снижение видимости надорогах.
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Ветер юго-западный, северо-западный, 5-11м/с, порывы до18м/с.
ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, взападных областях— до126 ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем температура воздуха составит +17…+24 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +17…+20 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+14…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+24 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +16…+18 °С, днем воздух прогреется до+22…+25 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo