Общество

13 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

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Ввоскресенье, 13июня, вУкраине прогнозируется переменная облачность, повсей территории страны пройдут дожди сгрозами, вюжных изападных областях ожидаются ливни, местами выпадет до24мм осадков, вовремя сильных дождей возможно снижение видимости надорогах.

13 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

Ветер юго-западный, северо-западный, 5-11м/с, порывы до18м/с.

ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, взападных областях— до126 ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем температура воздуха составит +17…+24 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +17…+20 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+14…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+24 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +16…+18 °С, днем воздух прогреется до+22…+25 °С.

13 июня в Украине пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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