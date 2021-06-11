Общество

В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов

В Сумах нашли незаконную свалку отходов. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, был обнаружен автомобиль, который привез мусор. Сейчас транспортное средство изъято.

На место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.

Во время осмотра территории обнаружен грузовой автомобиль "Скания" с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что под Киевом и Николаевом обнаружены незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Героям слава”: к Евро-2020 иностранные посольства устроили флешмоб в поддержку Украины

46 минут ago

Сотрудничество Украины и НАТО будет усилено в ближайшее время – спецпредставитель генсека

1 час ago

Из-за отмены мачты Евро-2020 в Бильбао – город получил право провести финал Лиги Европы и компенсацию от УЕФА

3 часа ago

Китай запустил в космос сразу четыре спутника

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button