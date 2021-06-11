В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов

В Сумах нашли незаконную свалку отходов. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Так, был обнаружен автомобиль, который привез мусор. Сейчас транспортное средство изъято.

На место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.

Во время осмотра территории обнаружен грузовой автомобиль "Скания" с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что под Киевом и Николаевом обнаружены незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.

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По материалам: Подробности